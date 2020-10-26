Сотрудники петербургских автомобильных заводов подают заявки на профессиональное обучение

Работники предприятий, которые находятся в простое, могут стать участником образовательных программ в "Службе занятости".

Комитет по труду и занятости населения подготовил информацию о численности сотрудников промышленных предприятиях и их профессиях, которые находятся под риском увольнения. Они имеют право на профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование. Ведомство хочет внести правки в распоряжение № 68-р, принятое 31 марта 2022 года.

Для того, чтобы стать участником программы, нужно подать заявку. Судя по проекту нормативно-правового акта, обучение хотят пройти работники завода "Хендэ", завода "ДЕВОН РУС", OОО "ФАВОР-ГАРАНТ". Наибольшее число заявок поступило на специальность "Охрана труда работников организаций" (284 человека). Всего заявки были получены от 410 человек.

На данный момент в простое находится 80 предприятий в Петербурге, 11 515 человек. 4 591 человек на 83 предприятиях находятся в режиме неполной занятости.

На данный момент поправки к распоряжению проходят антикоррупционную экспертизу.

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