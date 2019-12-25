На Невском проспекте горел бизнес-центр

Утром 24 февраля в Центральном районе произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.
Сообщение о возгорании на Невском проспекте, 62, поступило на пульт спасателей сегодня в 09:04. В бизнес-центре на первом этаже полыхало на 6 "квадратах". К 10:03 огонь потушили.
По предварительным сведениям, никто не пострадал. Ликвидировали пожар 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники.
Известно, что в здании находятся различные организации – ресторан, магазины и пекарня.
Ранее на Piter.TV: при пожаре в квартире на Солидарности эвакуировали 12 жильцов.
Фото: "Яндекс.Карты"
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