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На Невском проспекте горел бизнес-центр
Сегодня, 10:34
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На Невском проспекте горел бизнес-центр

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По предварительным сведениям, никто не пострадал.

Утром 24 февраля в Центральном районе произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании на Невском проспекте, 62, поступило на пульт спасателей сегодня в 09:04. В бизнес-центре на первом этаже полыхало на 6 "квадратах". К 10:03 огонь потушили. 

По предварительным сведениям, никто не пострадал. Ликвидировали пожар 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. 

Известно, что в здании находятся различные организации – ресторан, магазины и пекарня. 

Ранее на Piter.TV: при пожаре в квартире на Солидарности эвакуировали 12 жильцов. 

Фото: "Яндекс.Карты" 

Теги: невский проспект, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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