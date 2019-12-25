На Невском проспекте горел бизнес-центр

По предварительным сведениям, никто не пострадал.

Утром 24 февраля в Центральном районе произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании на Невском проспекте, 62, поступило на пульт спасателей сегодня в 09:04. В бизнес-центре на первом этаже полыхало на 6 "квадратах". К 10:03 огонь потушили.

По предварительным сведениям, никто не пострадал. Ликвидировали пожар 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

Известно, что в здании находятся различные организации – ресторан, магазины и пекарня.

Ранее на Piter.TV: при пожаре в квартире на Солидарности эвакуировали 12 жильцов.

Фото: "Яндекс.Карты"