Из горящего дома на улице Подвойского эвакуировали 10 жильцов. Пострадал мужчина

К ликвидации пожара привлекались 12 спасателей и три единицы техники.

Ночью 25 декабря в Невском районе произошел пожар. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании по адресу: улица Подвойского, 33к2, поступило на пульт спасателей в 01:00. В комнате площадью 15 "квадратов" в "трешке" полыхало на площади 10 "квадратов". К 01:27 огонь потушили.

Из опасной зоны эвакуировали 10 человек, также есть пострадавший. Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение города.

К ликвидации пожара привлекались 12 спасателей и три единицы техники. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: при пожаре в "трешке" на Воронежской улице пострадал мужчина.

Фото: Piter.TV