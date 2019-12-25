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Из горящего дома на улице Подвойского эвакуировали 10 жильцов. Пострадал мужчина
Сегодня, 8:09
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Из горящего дома на улице Подвойского эвакуировали 10 жильцов. Пострадал мужчина

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К ликвидации пожара привлекались 12 спасателей и три единицы техники.

Ночью 25 декабря в Невском районе произошел пожар. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Сообщение о возгорании по адресу: улица Подвойского, 33к2, поступило на пульт спасателей в 01:00. В комнате площадью 15 "квадратов" в "трешке" полыхало на площади 10 "квадратов". К 01:27 огонь потушили. 

Из опасной зоны эвакуировали 10 человек, также есть пострадавший. Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение города. 

К ликвидации пожара привлекались 12 спасателей и три единицы техники. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: при пожаре в "трешке" на Воронежской улице пострадал мужчина. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пожар, улица подвойского
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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