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Александр Колесов подвел погодные итоги середины апреля
Сегодня, 9:48
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Александр Колесов подвел погодные итоги середины апреля

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В этом году апрель был не очень теплым.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел погодные итоги второй декады апреля. Как оказалось, второй весенний месяц оказался лишь на 36 месте в рейтинге самых теплых апрелей в городе.

Осадков практически не было, солнце светило каждый день, а средняя температура воздуха за декаду составила +5,3 гр.

Александр Колесов.

В первой декаде апреля средняя температура составила +1,8 градусов, периодически шли осадки. Самыми теплыми были апрели 1999, 2000 года. Рекорд был поставлен в 1920 году, тогда было зафиксировано +10, 5 градусов. Такой показатель больше напоминает майский, отметил синоптик. В прошлом году тоже было тепло — 8,5 градусов тепла в среднем. 

Фото: Piter.tv

Теги: погода, прогноз
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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