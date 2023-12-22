В Петербург 23 февраля пришло аномальное тепло

Ожидается облачная погода, пройдут небольшие осадки, преимущественно дожди.

Сегодня, 23 февраля, Петербург ощутит влияние теплого сектора атлантического циклона. Его стараниями в регионе ожидается облачная погода, пройдут небольшие осадки, преимущественно дожди. Об этом рассказал синоптик центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

Температура воздуха в городе +3…+5 градусов, в Ленобласти +1…+6 градусов. Подует юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

В субботу, 24 февраля, пройдут дожди, а столбики термометров покажут +3…+5 градусов.

Фото: Piter.TV