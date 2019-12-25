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В пятницу в Петербурге будет до +4 и без осадков
Сегодня, 18:18
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nadezhda_sib

В пятницу в Петербурге будет до +4 и без осадков

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Ночью и утром местами на дорогах будет гололед.

В пятницу, 21 февраля, синоптики прогнозируют в Петербурге усиление ветра до 15 м/c.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ночью скорость ветра составит 4-9 м/c, а днем она достигнет 7-12 м/c. В МЧС предупредили о гололедице на дорогах ночью и утром. Температура воздуха в дневное время составит +2...+4. Атмосферное давление ночью будет повышаться, а днем слабо понижаться. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в бассейне в Невском районе произошло короткое замыкание. 

Фото: pixabay.com

 

Теги: погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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