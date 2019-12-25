В Петербурге 24 февраля температура превысит нулевую отметку

Атмосферное давление будет слабо падать.

В понедельник погода в Северной столице будет формироваться под влиянием северной периферии обширного барического максимума. При переменной облачности в регионе обойдётся без осадков, и после небольших ночных морозов, дневная температура превысит нулевую отметку. Такой прогноз дали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 24 февраля в Петербурге +1…+3 градуса, в Ленинградской области −2…+3 градуса, местами до −7. Ветер южный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник без осадков и +1…+3 градуса.

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Фото: Piter.tv