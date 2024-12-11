В Петербурге 10 февраля температура вновь будет выше климатической нормы

Сохранится облачная с прояснениями погода.

В понедельник метеорологические условия в Петербурге продолжит формировать обширный антициклон. На фоне высокого атмосферного давления в регионе сохранится облачная с прояснениями погода, вероятность осадков будет невелика, а температурный фон вновь чуть выше средних многолетних показателей. Такой прогноз дали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 10 февраля в Петербурге -2…-4 градуса, в Ленинградской области -1…-6 градусов. Ветер северный 2-7 м/с.

Во вторник ожидается без существенных осадков и около 0 градусов.

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Фото: Piter.tv