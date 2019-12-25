К выходным в Петербург и Ленобласть придёт аномальная жара

Температура будет на 5-6 градусов выше климатической нормы.

Начиная с 25 июня, температурный фон в Москве и Петербурге будет на 5-6 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

По его словам облаков будет мало, и солнце начнет "прожаривать" подстилающую поверхность. Согласно прогнозам, в Петербурге и Ленинградской области уже в пятницу ожидается +25-27 градусов, в субботу, воскресенье и понедельник – от +28 до +31 градуса.

По словам синоптика, все эти дни будут сухими: "безжалостное солнце и никаких осадков".

Фото: Piter.tv