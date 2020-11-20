В Выборге обсудили с предпринимателями пешеходную зону на Крепостной

В апреле на заседании комиссии по безопасности дорожного движения было принято решение поддержать предложение администрации и закрыть на летний период движение транспорта по Крепостной улице.

В администрации Выборгского района состоялась встреча замглавы администрации Дмитрия Самойленко с предпринимателями, ведущими свою деятельность на Крепостной улице Выборга. В совещании также приняли участие председатель комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка Нина Сивицкая, начальник отдела дорожного хозяйства, транспорта и связи Алексей Забойкин. Тема встречи - пешеходная зона на Крепостной улице. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В апреле на заседании комиссии по безопасности дорожного движения было принято решение поддержать предложение администрации и закрыть на летний период движение транспорта по Крепостной улице (от улицы Северный Вал до улицы Новая Застава).

На основании распоряжения главы районной администрации Ильдара Гилязова была разработана и согласована схема дорожного движения, установка новых дорожных знаков.

На встрече были внесены предложения по организации движения служебного транспорта и спецтехники. Также, как отметила Нина Сивицкая, теперь предприниматели могут организовать на Крепостной летние кафе, вынести на улицу вазоны с цветами и подвесные кашпо.

Ранее в Выборге состоялось заседание совета директоров производственной сферы.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО