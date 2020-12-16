Власти Ленобласти разрешили 75% заполняемость оздоровительных лагерей

В прошлом году она составляла 50% из-за эпидемиологической обстановки.

Оздоровительные лагеря на территории Ленинградской области этим летом будут работать с заполняемостью 75%. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

К лагерям предъявлен ряд требований: должна быть определена схема организации медицинской помощи и маршрутизации больных, весь персонал должен протестироваться на коронавирус не ранее, чем за 3 дня до начала работы. Работникам пищеблоков необходимо пройти более тщательное обследование — на наличие норо-, рота- и других вирусных возбудителей кишечных инфекций. Это также необходимо сделать не ранее, чем за 3 дня до выхода на работу.

Напомним, летом 2020 лагеря Ленобласти можно было заполнить лишь на 50%.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что медработники Ленобласти смогут бесплатно отправить детей в летние лагеря. Ребят будут принимать более 40 лагерей.

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