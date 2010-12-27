Отмена роуминга в России: последние новости

Реализовать решение ФАС по отмене роуминга в России планируется в ближайшие месяцы.

В начале 2017 года ФАС России предложила отменить роуминг на территории страны ввиду необоснованно завышенных цен на тарифы одного и того же оператора.



ЧТО ТАКОЕ РОУМИНГ?

Роуминг - это услуга связи и передачи данных на мобильных устройствах, функционирующих вне зоны обслуживания "домашнего" оператора. В нашем случае речь идет об отмене внутрисетевого роуминга на территории России. Услуга автоматически активируется на мобильном устройстве при переезде из одного региона в другой.



КОГДА ОТМЕНЯТ РОУМИНГ?

По данным ФАС, роуминг в России планируется отменить в период с июля по сентябрь текущего года. Согласно распоряжению Федеральной службы, сотовые операторы должны установить единый ценовой тариф на всей территории РФ. По подсчетам некоторых изданий, роуминг отменят через месяц.



Стоит отметить, что роуминг в Европе отменили 15 июня текущего года.

ОТМЕНА РОУМИНГА ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ



"Справедливая Россия" предложила отменить роуминг



В июне этого года с инициативой отмены роуминга выступила партия "Справедливая Россия" ,кoтopaя внecлa в Гocудapcтвeнную думу cooтвeтcтвующий зaкoнoпpoeкт. Идею поддержали россияне и ФАС.



ФАС пригрозила сотовым операторам



В понедельник, 17 июля на сайте Федеральной службы появилось предупреждение адресованное операторам "большой четверки" об устранении необоснованной разницы в каждом тарифном плане. Наличие роуминга в РФ Федеральная служба расценила как нарушение пункта 6 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. Операторы сотовой связи "ВымпелКом"(бренд "Билайн"), "МТС", "МегаФон", и "Т2 Мобайл"(Теле-2) должны в течение двух недель изменить условия тарифных планов. При неисполнении указания операторы сотовой связи получат штрафы, а также с них взыщется необоснованно полученный доход.



Комментарии Минкомсвязи



Отмену роуминга в России прокомментировала и директор внешних коммуникаций Минкомсвязи Екатерина Осадчая. По ее словам, отмена платы за роуминг внутри России повысит тарифы на услуги сотовой связи.



Что ответили сотовые операторы?



Сами сотовые операторы никак не прокомментировали решение ФАС.



Отмена роуминга между Россией и Белоруссией



Идею отмены роуминга между двумя странами, которую высказал замглавы комиссии Совета Республики Нацсобрания Белоруссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Андрей Беляков, поддержала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.



По ее словам, роуминг между Россией и Белоруссией - дикость, кроме того, он мешает людям свободно общаться.



Глава Совфеда отметила, что операторы сотовой связи имеют финансы, чтобы поддержать отмену роуминга в Союзном государстве.

