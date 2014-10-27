Эксперт прокомментировал ситуацию с отменой роуминга в России

По словам независимого экономического эксперта Антона Шабанова, жесткие позиции ФАС по поводу отмены внутрисетевого роуминга, исключающие вариант переноса "дедлайнов", заставят сотовых операторов оптимизироваться.

Как сообщает ФБА "Экономика сегодня", независимый экономический эксперт Антон Шабанов прокомментировал обсуждение ФАС и "большой четверки" ситуации отмены роуминга в России.



По словам эксперта, мнения у сторон расходятся по причине того, что госведомство исходит из следующего довода - у крупных операторов во всех регионах РФ, кроме Крыма, есть собственные отделения, а сами они накрывают страну огромной единой сетью, то есть брать деньги за передачу данных от одного филиала другому не имеет смысла.



Эксперт также рассказал о структуре работы мобильных операторов. Их региональные отделения представлены дочерними структурами, они платят друг другу за передачу информации, связь между филиалами тоже стоит денег. По мнению эксперта, ФАС заставит "большую четверку" навести порядок в собственных структурах.



Отметим, что ФАС исключает перенос "дедлайнов" по отмене роуминга.



Экономист подчеркнул, что операторам не сложно отменить внутресетевой роуминг, но в этом случае "большой четверке" придется переложить расходы на своих абонентов, против чего и настаивает ФАС.



Окончательно урегулировать ситуацию с внутрисетевым роумингом операторов "большой четверки" планируется к концу текущего года, а отмена роуминга ожидается к 2018 году. Однако цены на связь вырастут на 8%.