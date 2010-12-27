Основатель Aviasales Констанин Калинов умер из-за онкологии

Стало известно, что скончался основатель портала Aviasales Константин Калинов. По неподтвержденным данным, причиной смерти стала онкология.

Компания Aviasales подтвердила, что скончался основатель сервиса Константин Калинов. Уточняется, что он скончался около половины десятого по московскому времени во вторник, 26 декабря. По неподтвержденным данным, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Костя меньше всего хотел бы формальностей, но мне это кажется важным. Хотя лучше всего почтить память о Косте продолжением дела его жизни. Да и жить так, как он сам – не бояться и достигать результатов, о которых другим далеко. Спасибо, Костя. Мы тебя любим. Максим Крайнов, управляющий директор Aviasales

В декабре 2016 года Калинов отошел от работы Aviasales из-за болезни. Однако он говорил, что хочет вернуться к управлению после того, как поправит свое состояние.

Фото: Facebook / Констанин Калинов