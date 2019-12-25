В Петербурге за неделю собрали более 13 тонн опасных отходов

Специалисты аварийной службы ГУП "Экострой" выполнили 22 выезда.

В период с 26 августа по 1 сентября экологические службы Петербурга собрали более 13,2 тонн опасных отходов. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Специалисты аварийной службы ГУП "Экострой" выполнили 22 выезда, из них 14 – для проведения обследования после ликвидации аварийных ситуаций, один – для ликвидации разлива ртути и семь – на иные химические загрязнения. Собрано 200 килограммов химических и 1,5 килограмма ртутьсодержащих отходов.

Специалисты СПб ГКУ "Пиларн" совершили один выезд в связи с поступлением сигналов о возможном загрязнении акваторий водных объектов города нефтепродуктами.

Кроме того, 13 тонн опасных отходов приняли специалисты от петербуржцев в рамках функционирования системы приема опасных отходов от населения. Сообщения по вопросам экологической безопасности принимает мобильная экологическая дежурная служба по телефону: 417-59-36.

Ранее на Piter.TV: "Водоканал" составил топ-10 адресов в Петербурге с наибольшим числом засоров.

Фото: комитет по природопользованию Петербурга