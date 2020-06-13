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Новый фильм Дэвида Финчера выйдет в октябре

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Посмотреть его можно будет на Netflix.

Фильм "Манк" посвящен истории сценариста Хермана Манкевича, который написал сценарий к фильму "Гражданин Кейн". 

Байопик об известном сценаристе выйдет в октябре 2020 года. Точная дата станет известна позднее. 

Главную роль в картине исполнит Гэри Олдман. Картина будет черно-белой. Также в "Манке" сыграли Аманда Сайфред и Лили Коллинз.

Продюсер картины Эрик Рот заявил, что фильм снят "в духе 1930-х годов".

Ранее стало известно, что выход нового фильма Нолана "Довод" перенесли.

Видео: Youtube/John Campea

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Категории: Картина дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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