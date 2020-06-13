Новый фильм Дэвида Финчера выйдет в октябре

Посмотреть его можно будет на Netflix.

Фильм "Манк" посвящен истории сценариста Хермана Манкевича, который написал сценарий к фильму "Гражданин Кейн". Байопик об известном сценаристе выйдет в октябре 2020 года. Точная дата станет известна позднее. Главную роль в картине исполнит Гэри Олдман. Картина будет черно-белой. Также в "Манке" сыграли Аманда Сайфред и Лили Коллинз. Продюсер картины Эрик Рот заявил, что фильм снят "в духе 1930-х годов". Ранее стало известно, что выход нового фильма Нолана "Довод" перенесли. Видео: Youtube/John Campea