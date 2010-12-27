Кинорежиссер Дэвид Финчер снимет полнометражный фильм для Netflix. Об этом сообщает журнал Variety.
Кинолента называется "Манк". Он будет посвящен истории сценариста Хермана Манкевича, который в свое время написал сценарий к фильму "Гражданин Кейн".
Известестно, что главную роль исполнит Гэри Олдман. Дэвид Финчер намерен снять кинокартину в черно-белом цвете.
О дате релиза ничего неизвестно.
Ранее мы сообщали о том, что опубликованы уникальные кадры спецэффектов в старых фильмах.
Фото:кинопоиск
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