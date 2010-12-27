Фильм будет посвящен истории сценариста Хермана Манкевича.

Кинорежиссер Дэвид Финчер снимет полнометражный фильм для Netflix. Об этом сообщает журнал Variety.

Кинолента называется "Манк". Он будет посвящен истории сценариста Хермана Манкевича, который в свое время написал сценарий к фильму "Гражданин Кейн".

Известестно, что главную роль исполнит Гэри Олдман. Дэвид Финчер намерен снять кинокартину в черно-белом цвете.

О дате релиза ничего неизвестно.

Ранее мы сообщали о том, что опубликованы уникальные кадры спецэффектов в старых фильмах.

Фото:кинопоиск