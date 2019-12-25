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За минувшие сутки более 2 тыс. петербуржцев заболели COVID-19
Сегодня, 12:21
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За минувшие сутки более 2 тыс. петербуржцев заболели COVID-19

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По данным оперативного штаба, за этот же период времени справку о выздоровлении получили 370 жителей города.

За последние сутки в Петербурге зарегистрировали 2 055 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией 26 сентября.

Всего в России заразились 22 498 человек. Антилидером в ковидной статистике остается Москва, где недуг выявили у 3,2 тыс. человек. Второе место занимает Северная столица. В тройку входит и Подмосковье - 1 215 зараженных. В Ленобласти число больных COVID-19 выросло на 235 человек. 

За последние 24 часа в стране ушли из жизни 805 пациентов, у которых диагностировали вирус. Победить недуг смогли 13 671 россиян. 

Ранее на Piter.tv: в Роспотребнадзоре спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19 из-за непривитых.

Фото: Piter.tv

Теги: здоровье, количество заболевших, оперативный штаб
Категории: Картина дня, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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