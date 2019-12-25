  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Роспотребнадзоре спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19 из-за непривитых
Сегодня, 11:35
43
phil_k Добавить в Яндекс.Новости

В Роспотребнадзоре спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19 из-за непривитых

0 0

Невакцинированные могут спровоцировать новую волну коронавируса, заявили в ведомстве.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что к новому всплеску заражений коронавирусом в РФ может привести отказ россиян от вакцинации. Об этом он сказал в беседе с агентством ТАСС. 

Предположительно, за счет тех, кто не вакцинировался, потому что мы все наивны перед вирусом, и встреча с ним завершается развитием инфекционного процесса разной степени тяжести.

Александр Горелов, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Ранее Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова заявила, что привитых одним компонентом вакцины от коронавируса в России всего 47 миллионов человек.  По ее словам, этого недостаточно, чтобы остановить заражение инфекцией в стране.

Фото: Piter.tv

Теги: covid-19, александр горелов, коронавирус, рост заболеваемости
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии