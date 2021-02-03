Жители Мурино спасли кота, застрявшего на доме

Кот из квартиры Мурино застрял между этажами дома. Он выбрался из квартиры через окно.

В Ленинградской области жители города Мурино организовали спасательную операцию кота. Об этом сообщили в группе "Мурино лучшие" в социальной сети ВКонтакте.

Вечером в понедельник, 25 сентября, кот выбрался из квартиры через окно и зацепился за подоконник метлу 4 и 5 этажами. Продолжить самостоятельно гулять он не мог.

В итоге пушистый друг все-аки упал вниз, где его поймали жители, растянув одеяла.

Ранее сообщалось, что как живет пушистый сотрудник Северной верфи.

Фото: ВКонтакте / "Мурино лучшие"