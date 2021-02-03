Жители Мурино спасли кота, застрявшего на доме

В Ленинградской области жители города Мурино организовали спасательную операцию кота. Об этом сообщили в группе "Мурино лучшие" в социальной сети ВКонтакте.
Вечером в понедельник, 25 сентября, кот выбрался из квартиры через окно и зацепился за подоконник метлу 4 и 5 этажами. Продолжить самостоятельно гулять он не мог.
В итоге пушистый друг все-аки упал вниз, где его поймали жители, растянув одеяла.
Ранее сообщалось, что как живет пушистый сотрудник Северной верфи.
Фото: ВКонтакте / "Мурино лучшие"
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