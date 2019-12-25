Как живет пушистый сотрудник Северной верфи

Северная верфь, одно из крупнейших судостроительных предприятий в России, славится не только своими мощными кораблями, но и необычным сотрудником – котом по имени Матрос.

Матрос – настоящий профессионал своего дела. Он ежедневно осматривает суда, следит за порядком на верфи и общается с рабочими. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербурга".

Однако, как оказалось, жизнь Матроса на верфи далеко не так проста, как может показаться. Как рассказывают сотрудники предприятия, коту приходится сталкиваться с различными трудностями. Например, во время строительства новых кораблей ему приходится перебираться с одного места на другое и приспосабливаться к новым условиям.

Тем не менее, Матрос не жалуется на свою работу. Он продолжает охранять верфь и радовать всех своим присутствием. Сотрудники предприятия уверены, что кот-матрос является неотъемлемой частью команды и надеются, что он будет работать на верфи еще много лет.

Ранее сообщалось, что в Петербурге снимают фильм "Котострофа" с участием котов.

Фото: скриншот видео телеканала "Санкт-Петербург"

