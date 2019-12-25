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"Теплосеть" испытает 600 км сетей во Фрунзенском и Московском районах
Сегодня, 9:04
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

"Теплосеть" испытает 600 км сетей во Фрунзенском и Московском районах

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Дефекты выявляют в теплый сезон, чтобы избежать прорывов труб во время холодов.

В среду, 29 июня, "Теплосеть Санкт-Петербурга" проведет испытания в двух районах города. Об этом предупредила пресс-служба предприятия.

В течение дня работы пройдут в Московском и Пушкинском районах. Температура воды в тепловых сетях не будет превышать 40 градусов. Испытания пройдут 600 км сетей. Пресс-служба обозначила зону работ на карте. 

Испытания являются необходимым мероприятием при подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону. Данные меры позволяют определить неблагоприятные зоны и оптимально спланировать программу капитального ремонта тепловой инфраструктуры.

Теплосеть Санкт-Петербурга.

В случае разлива граждан просят ни в коем случае не приближаться к опасному участку. 

Фото: ВКонтакте / Теплосеть Санкт-Петербурга

Теги: горячая вода, испытания, теплосеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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