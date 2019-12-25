"Теплосеть" испытает 600 км сетей во Фрунзенском и Московском районах

Дефекты выявляют в теплый сезон, чтобы избежать прорывов труб во время холодов.

В среду, 29 июня, "Теплосеть Санкт-Петербурга" проведет испытания в двух районах города. Об этом предупредила пресс-служба предприятия.

В течение дня работы пройдут в Московском и Пушкинском районах. Температура воды в тепловых сетях не будет превышать 40 градусов. Испытания пройдут 600 км сетей. Пресс-служба обозначила зону работ на карте.

Испытания являются необходимым мероприятием при подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону. Данные меры позволяют определить неблагоприятные зоны и оптимально спланировать программу капитального ремонта тепловой инфраструктуры. Теплосеть Санкт-Петербурга.

В случае разлива граждан просят ни в коем случае не приближаться к опасному участку.

Фото: ВКонтакте / Теплосеть Санкт-Петербурга