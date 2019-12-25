Застройщик открыл движение по новому участку Арцеуловской аллеи

Протяженность нового участка составляет 330 метров.

Вдоль девятой очереди ЖК "Чистое небо" в Приморском районе запустили движение по новому участку Арцеуловской аллеи. Об этом сообщила пресс-служба компании Setl Group. Она занималась проектированием и строительством дороги.

Длина участка составила 330 метров, ширина проезжей части — 7 метров. Дорога двухполосная.

Отмечается, что это второй участок Арцеуловской аллеи, который появился благодаря застройщику. Сейчас идет строительство аллеи у дома №19 и на Верхне-Каменской улице около домов №11.

Осенью 2022 года планируется открыть внутриквартальный проезд, который соединит Верхне-Каменскую улицу (от дома 7к.1) с Арцеуловской аллеей.

Ранее Piter.tv писал о том, что этим летом между Петроградским и Приморским районами запустят новый автобусный маршрут. Маршрут будет проходить от Арцеуловской аллеи.

Фото: Setl Group