В Калининском районе построили два детских сада по 200 мест

Садики находятся на Полюстровском проспекте, д. 73, к.3, стр. 1 и проспекте Маршала Блюхера, д. 5, к. 2, стр. 1.

В Калининском районе Петербурга достроили два детских сада по 200 мест каждый. Строительство велось в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) Комитета по строительству, уточнил портал "Строительный Петербург".

Садики находятся на Полюстровском проспекте, д. 73, к.3, стр. 1 и проспекте Маршала Блюхера, д. 5, к. 2, стр. 1. В трехэтажных зданиях созданы все условия для развития и удобства детей разного возраста. Оба садика обустроены по современным стандартам, включая бассейн, спортивный и музыкальный залы. Оформление одного садика выдержано в космической стилистике, второй посвящен различным профессиям.

В каждом саду будет по 10 групп для младшего, среднего и старшего возраста. Во всех групповых ячейках есть раздевалки, туалеты, игровые, буфетные и спальни. На первых этажах находятся помещения с круглосуточным постом охраны.

На прилегающей территории в игровой зоне установлены тематические площадки для прогулок, есть теневые навесы и игровое оборудование, а также физкультурные площадки.

Ранее петербуржцам объяснили, как записать малыша в детский садик и получить путёвку в лагерь.

Фото: портал "Строительный Петербург"