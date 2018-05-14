Что произошло в Петербурге 14 мая: публикуем фото и видео

Piter.TV публикует будничную подборку самых важных событий, произошедших сегодня в Петербурге.

Сегодня в понедельник, 14 мая в Петербурге произошло много интересных и значимых событий. Подробнее о них читайте в будничной подборке от Piter.TV.

Происшествия в Спб за сутки 14 мая: что случилось в Петербурге сегодня?

1. Накануне вечером на Советском проспекте горел шиномонтаж. Очевидцы сообщили, что пожар начался на свалке с мусором. Затем огонь перекинулся на строительные бытовки и шиномонтажный комплекс. В результате ЧП пострадало около 100 квадратных метров площади.

2. В Красносельском районе загорелась квартира в многоэтажном доме. Пожар сняли на видео местные жители. По предварительным сведениям пострадавших не было.

3. На проспекте Культуры иномарка въехала в припаркованные на обочине автомобили. В результате ДТП были повреждены три машины.

4. На Васильевском острове двое неизвестных станцевали на крыше чужой иномарки. Натанцевавшись вдоволь, хулиганы слезли с транспортного средства и ушли в неизвестном направлении.

5. Сегодня, 14 мая в Выборгском районе Петербурга легковушка сбила девушку на велосипеде. Свидетели происшествия вызвали на место ДТП скорую помощь и сотрудников ДПС.

Больше новостей на сайте Piter.TV.

Фото: Piter.tv, ВКонтакте/ДТП и ЧП по СПб