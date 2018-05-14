Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 8:22
0
lesjasap
91
Код вставки плеера

На Советском проспекте вечером горел шиномонтаж: очевидцы засняли на видео черный дым

0
 
 

Спасатели тушили пожар в поселке Металлострой.

Вечером в поселке Металлострой загорелся склад по Советскому проспекту. Как сообщает ГУ МЧС, информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 18.45. На место сразу же была направлена оперативная группа. 

Очевидцы рассказали, что пожар начался из-за заполыхайшей свалки с мусором. Оттуда огонь перекинулся на строительные бытовки, которые были оборудованы под шиномонтажный комплекс. В результате инцидента пострадало около 100 квадратных метров площади. 

Пожар вспыхнул рядом с домом под номером 44. Жители нескольких районов Петербурга пожаловались на огромный черный столб дыма, который было видно даже в северной части города.

Видео: Piter.tv
 

Теги: видео , пожар , поселок металлострой , советский проспект , черный дым
Категории: Картина дня Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5