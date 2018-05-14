На Советском проспекте вечером горел шиномонтаж: очевидцы засняли на видео черный дым

Спасатели тушили пожар в поселке Металлострой.

Вечером в поселке Металлострой загорелся склад по Советскому проспекту. Как сообщает ГУ МЧС, информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 18.45. На место сразу же была направлена оперативная группа.

Очевидцы рассказали, что пожар начался из-за заполыхайшей свалки с мусором. Оттуда огонь перекинулся на строительные бытовки, которые были оборудованы под шиномонтажный комплекс. В результате инцидента пострадало около 100 квадратных метров площади.

Пожар вспыхнул рядом с домом под номером 44. Жители нескольких районов Петербурга пожаловались на огромный черный столб дыма, который было видно даже в северной части города.

Видео: Piter.tv

