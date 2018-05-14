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На Маршала Захарова в огне пострадало несколько жилых квартир

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Сведений о погибших нет.

В Красносельском районе произошел пожар в жилом многоэтажном доме. Об инциденте сообщили местные жители. По их сведениям, пламя охватило квартиру по улице Маршала Захарова, 14 корпус 2. 

По предварительным сведениям пострадавших в огне нет. Петербуржцы отметили, что из-за возгорания также повреждения получили еще две квартиры, которые располагались над очагом.

Piter.tv получил видео с места происшествия. На заснятых кадрах видно, что огонь начал распространяться, когда на улице еще было светло. Е зданию подъезжала машина спасателей, которые и потушили пламя.

Видео: Piter.tv
 

Теги: квартира , пожар , происшествия спб , улица маршала захарова
Категории: Происшествия Новости СПб Картина дня

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