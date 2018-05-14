На Маршала Захарова в огне пострадало несколько жилых квартир

Сведений о погибших нет.

В Красносельском районе произошел пожар в жилом многоэтажном доме. Об инциденте сообщили местные жители. По их сведениям, пламя охватило квартиру по улице Маршала Захарова, 14 корпус 2.

По предварительным сведениям пострадавших в огне нет. Петербуржцы отметили, что из-за возгорания также повреждения получили еще две квартиры, которые располагались над очагом.

Piter.tv получил видео с места происшествия. На заснятых кадрах видно, что огонь начал распространяться, когда на улице еще было светло. Е зданию подъезжала машина спасателей, которые и потушили пламя.

Видео: Piter.tv

