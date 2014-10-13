МегаФон стал партнером федерального благотворительного проекта Совкомбанка "Технологии добра"

МегаФон и Совкомбанк договорились о партнерстве в рамках платформы "Технологии добра", благотворительного проекта цифровой и инфраструктурной поддержки некоммерческих организаций (НКО). МегаФон выступит телеком-партнером проекта и предоставит через платформу свои услуги благотворительным организациям.

Соответствующее соглашение на ПМЭФ-2024 подписали гендиректор МегаФона Хачатур Помбухчан и гендиректор "Совкомбанк Технологии" Вячеслав Литовченко. На сайте проекта (технологиидобра.рф) организациям благотворительного сектора доступны продукты и услуги от Совкомбанка и партнеров проекта на безвозмездной или льготной основе.

Реализация проекта позволит организациям-партнерам платформы "Технологии добра" получать услуги МегаФона в области мобильной связи, фиксированного интернета, а также дополнительных цифровых сервисов. На сегодняшний день платформой "Технологии добра" пользуются более 250 НКО, специализирующихся на разных сферах благотворительной деятельности.

МегаФон активно участвует в различных благотворительных проектах с момента своего создания. Одно из приоритетных направлений благотворительной деятельности — помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Так, компания реализует проект "Будущее зависит от тебя" – всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов. В рамках сотрудничества с фондом "Хранители детства" запущен проект "Включайся и будь успешен", который направлен на помощь детям в социализации и осознанном выборе профессии.

Платформа "Технологии добра" — это не только благотворительный, но и высокотехнологичный проект, и МегаФон как ведущий оператор мобильной связи будет рад помочь проекту не только за счет предоставления своих сервисов, но и экспертизой в области цифровизации процессов. Хачатур Помбухчан, генеральный директор МегаФона

Мы рады присоединению к проекту "Технологии добра" одного из крупнейших телеком-операторов России, лидера по покрытию сети и скорости мобильного интернета. Мобильные услуги и цифровые сервисы МегаФона помогут некоммерческим организациям оптимизировать и усовершенствовать свои ежедневные рабочие процессы. Вячеслав Литовченко, генеральный директор ООО "Совкомбанк Технологии"

Ранее МегаФон и Свердловская область договорились о сотрудничестве по цифровизации региона.

Фото: МегаФон