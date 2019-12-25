Как в Петербурге бесплатно сходить на выставки

Piter.TV собрал в один материал все площадки с выставками, вход на который всегда свободный.

Выставки – хорошая возможность приблизиться к искусству и вдохновиться. Этот формат подходит и тем, кто любит молча и подолгу рассматривать картины, и тем, кто не может не обсудить работы с другими ценителями живописи или фотографии. Экспозиции не всегда бывают платными: в Петербурге множество выставочных площадок, которые можно посетить без траты на билет.

Piter.TV собрал в один материал все бесплатные площадки с выставками.

Галереи

Галерея "Борей"

В залах старейшей среди некоммерческих выставочных и творческих центров Петербурга галереи уже 25 лет подряд выставляют работы самых разных творцов. Здесь появляется живопись, керамика, фотографии, графика и арт-объекты, одиночные и групповые выставки художников из Петербурга и других городов. В "Борей" можно увидеть даже детское импрессионистское творчество.

Выставки в арт-центре обменивают регулярно, на все можно прийти бесплатно. Афиша публикуется на сайте "Борей".

Литейный пр., 58

Галерея "Мольберт"

Здесь не только организуют бесплатные выставки, но также устраивают лекции и мастер-классы по искусству, проводят музыкальные и театральные вечера. В "Мольберт" приезжают работы как российских, так и зарубежных художников, а выставки подбираются кардинально разные: и живопись, и поп-арт, и литография, и абстракционизм. Вход на экспозиции всегда свободный, актуальная информация о выставках есть в группе "Мольберта".

Большая Конюшенная, 11, второй двор от Конюшенной.

Галерея современного искусства Anna Nova

Этот арт-центр сотрудничает с российскими и зарубежными художниками и организует самые разные художественные проекты современного визуального искусства. Участники выставок работают как в классических форматах, так и в современных, поэтому в Anna Nova можно увидеть видео-арт и перформансы, скульптуру и арт-объекты.

Галерея работает бесплатно. Афиша публикуется в группе.

ул. Жуковского, 28

DiDi Gallery

Бесплатными выставками более 15 лет занимается и эта галерея. Кураторы придирчиво отбирают современный "художественный материал" и чередует выставки музейных авторов с проектами молодых художников. Организаторы говорят, что стараются возродить интересы сегодняшнего зрителя к картине, поэтому представляют на выставках работы обширного периода русского искусства с 1950-х по 2000-е годы. В галерее появляются как картины, так и скульптуры и различные инсталляции.

Большой пр. В.О., 62

Галерея Свиное рыло (18+)

Эта галерея называет себя проектом "Художественной секты "Колдовские художники", в творческом пространстве с забавным названием выставки меняют каждые 2-3 недели, все их можно посмотреть бесплатно. В "Свином рыле" появляются довольно "взрослые" картины, например, Николая Копейкина или Андрея Кагадеева, поэтому детей и подростков без сопровождения старших сюда не пустят. Афиша, а также режим работы галереи есть в ее группе.

Набережная реки Фонтанки, 5, (вход со двора / Домофон: 1959)

Галерея Art of Foto

Замечательная площадка для увлеченных фотографией петербуржцев. Здесь собирают работы талантливых авторов со всей России и из-за рубежа: портреты, природные и городские пейзажи, социальная фотография, фотографии, сделанные методом ручной печати и многое другое. Излюбленное направление галереи – аналоговая фотография. Афиша публикуется в группе Art of Foto.

Большая Конюшенная улица, 1

Галерея Кустановича

Бесплатно полюбоваться на авторские картины можно в Галерее Дмитрия Кустановича. Это персональная галерея-продажа живописи петербургского художника. Кустанович любит писать городские и морские пейзажи, репродукции картин, серийные работы о бабочках или дождях. В галерее появляются и работы других художников, с которыми Кустанович работал на совместных проектах.

Большая Конюшенная, 11 (2-й двор Капеллы). Вход в галерею всегда свободный. Анонсы выставок появляются в группе.

Галерея молодых художников "Священная корова"

Небольшой проект создали молодые искусствоведы для поддержки малоизвестных, но талантливых коллег. Здесь можно увидеть живопись, графику, фотографии, скульптуры и арт-объекты абсолютно разных авторов. Выставки в "Священной корове" проходят раз в один-два месяца, вход на них всегда бесплатный. Анонсы публикуются в группе галереи.

Выборгская набережная, 43, первый этаж БЦ "Актив"

Галерея искусств "Чердак Художника"

Здесь собирают картины и скульптуры российских авторов, организовывая персональные выставки. Кураторы приглашают в галерею мастеров по керамике, горячей эмали, художественному стеклу – хорошая тема для тех ценителей искусства, которым наскучило рассматривать только картины.

Вход на все выставки свободный. Актуальная афиша публикуется на сайте галереи.

ул. Ломоносова, 1/28

Изредка устраивают выставки и в арт-центре творческого объединения "Митьки", представителей ленинградского неофициального искусства. Следить за афишей нужно в группе "Митьков".

Библиотеки

Обилием выставок радуют и городские библиотеки. Крупной площадкой для выставок служит Российская национальная библиотека, там регулярно устраивают экспозиции, чаще всего приуроченные к какой-либо памятной исторической дате. Следить за открытием выставок можно в афише РНБ.

Много выставок появляется в афише библиотечной системы имени Лермонтова, библиотеки Центрального района делятся с петербуржцами творчеством городских и иногородних художников. Среди них есть и члены союзов художников, и студенты, и даже коллективы музеев. Будьте внимательны: на некоторые выставки необходимо заранее записываться. Информация об этом есть в анонсах.

Найти интересные выставки можно также в библиотеках Фрунзенского района, Выборгского района, Невского района, Петроградского района, Колпинского района, Пушкинского и Курортного районов.

Регулярно обменивают экспозиции также в Библиотеке с выставочным залом на площади Чернышевского, 6. Посмотреть живопись городских художников, работы всероссийских арт-фестивалей, картины преподавателей и учеников художественных школ можно бесплатно. Афиша публикуется в группе Библиотеки.

Другие площадки

Музей современного исскуства "Артмуза"

Здесь для посещения всегда доступны три этажа различных выставок. Экспозиции регулярно обменивают, поэтому походы в "Артмузу" с трудом могут наскучить. В музей привозят работы десятков российских художников: почти классические картины маслом, абстрактные коллажи, карандашные наброски и даже фотографии. Актуальная афиша всегда есть в группе "Артмузы".

13-я линия В.О, 70

Лофт-проект "Этажи"

Наряду с платными выставками в культурно-развлекательном центре доступны для просмотра и свободные экспозиции. В "Этажах" выставляются молодые авторы и творческие люди, много интересных картин, фотографий и арт-объектов появляется в центре в дни Большого Городского Арт фестиваля художников. На фестиваль можно попасть бесплатно, мероприятие проводится примерно раз в полгода. За афишей выставок и подробностями нужно следить в группе "Этажей".

Лиговский проспект, 74

Иногда бесплатные выставки устраивают в молодежном центре "Квадрат" и в творческом пространстве "Поляна".

Piter.TV исследовал практически все варианты бесплатного культурного досуга. Читайте такие же подборки про спектакли, кино, экскурсии и музеи в рубрике "Полезный Петербург".

Коллаж: Jose Antonio Gallego Vázquez / Matheus Viana / Pexels / Евгений Рыбкин для Piter.TV

Фото: Pexels