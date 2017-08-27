"Зенит" уступил "Ростову" по ударам в сторону и створ ворот

Петербургский "Зенит" провел посредственный матч против ослабленного "Ростова".

В России завершился 8-й тур чемпионата страны по футболу. Петербургский "Зенит" в домашнем матче сыграл в сухую ничью с "Ростовом". Команда Роберто Манчини выглядела явно уставшей после отборочного матча Европы. Основной состав "Зенита" сыграл с желто-синими со счетом 0:0. При этом по ключевым пунктам статистики матча "Ростов" смотрелся более убедительно. Южане создали больше опасных моментов у ворот Андрея Лунева. За 90 минут матча они нанесли 9 ударов в сторону и 3 удара в створ ворот. При этом аналогичные показатели "Зенита" составили всего 6 и 1 ударов соответственно.

При этом петербуржцы больше владели мячом: за два тайма этот показатель составил 65% против 35% у "Ростова". Однако грамотная оборона "мужиков" не позволила "Зениту" создать ни одного опасного момента у ворот Сергея Песьякова. Не сумел отличиться в этой игре и лучший бомбардир клуба - Александр Кокорин. Полузащитники плохо снабжали мячом нападающего, и спортивный снаряд дошел до него в штрафной площади соперника всего 5 раз за встречу.

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