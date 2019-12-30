Читатели Piter.TV выбрали событие и персону года

Опрос пользователей на нашем сайте показал, что горожанам запомнились не только сентябрьские выборы.

В конце года на нашем сайте стартовало голосование, посвященное итогам 2019 года. Мы предложили нашим читателям выбрать главное событие года и человека, с которым связан этот год. Варианты, которые мы предлагали, можно посмотреть здесь и здесь. Результаты голосования оказались неожиданными.

Примерно равное количество голосов распределилось вокруг события года. Однако лидером опроса стала долгожданная победа петербургского "Зенита" в футбольной Российской Премьер-Лиге (15%). С небольшим отставанием в голосовании расположились дело Олега Соколова (14%), открытие Фрунзенского радиуса метро (13%) и журналистская акция в поддержку Ивана Голунова (12%).

В голосовании за человека года оказалось внезапное распределение голосов. По 4% набрали художники петербургского стрит-арта, историк Олег Соколов, рэпер Oxxxymiron и "кошачий" художник Владимир Румянцев, который ушел из жизни прошлой осенью. Примерно одинаково набрали Сергей Семак, Артем Дзюба, Александр Беглов, Вячеслав Макаров, Теодор Курентзис.

Абсолютным лидером и человеком, который наиболее удивил наших читателей в 2019-м году, стала Юлия Алешичева (80% голосов). Талантливая пенсионерка, которая искусно владеет цветными нитками и иглой, известна многим петербуржцам и жителям Ленобласти. Картины, которые помогают бабушке бороться с деменцией, стали не просто лекарством, а настоящим признанным искусством. На свой манер 81-летняя Юлия Алешичева изображает с помощью ниток животных и природу, копирует великие полотна и создает собственные сюжеты.

Фото: Piter.tv