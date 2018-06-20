В выборгском МФЦ можно оформить загранпаспорт с биометрическими данными

Отметим, в центрах госуслуг жители Выборга и Выборгского района также могут оформить загранпаспорта старого образца.

В Выборге в МФЦ "Мои Документы" (ул. Димитрова, д. 4) предоставляется услуга по оформлению заграничных паспортов граждан РФ с биометрическими данными.

Совершеннолетним гражданам необходимо предоставить пакет документов: паспорт, заранее заполненное заявление, старый заграничный паспорт, военный билет (для мужчин). Также потребуется оплатить госпошлину в размере 5 000 рублей.

Оформить паспорт нового поколения можно каждый вторник с 09.00 до 13.00. Подать документы - только по предварительной записи по телефону: 8-800-500-00-47.

Отметим, в центрах госуслуг жители Выборга и Выборгского района также могут оформить загранпаспорта старого образца.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО