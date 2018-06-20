Выборжане смогут пополнить список имен героев Великой Отечественной в книге "Бесмертного полка" через МФЦ

Все материалы специалисты МФЦ отсканируют и разместят вместе с историей героя на портале: www.moypolk.ru.

В Выборгском районе в МФЦ "Мои Документы" можно внести имена героев Великой Отечественной войны в электронную книгу памяти "Бессмертного полка".

На сегодняшний день Народная летопись уже насчитывает свыше 400 тысяч историй.

Отдать дань памяти и рассказать о сопричастности своей семьи к истории Родины может каждый желающий.

Для этого необходимо обратиться в филиал МФЦ. С собой можно принести фотографии, письма и воспоминания о подвигах своих родных и близких, прошедших войну.

Все материалы специалисты МФЦ отсканируют и разместят вместе с историей героя на портале: www.moypolk.ru.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО