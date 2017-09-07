"Убитая" 8 лет назад сотрудница ТСЖ пришла в полицию и рассказала о новой жизни

Пропавшая 8 лет назад в Петербурге уроженка Иркутска пришла в полицию и рассказала о новой жизни.

Как сообщает "Фонтанка", пропавшая 8 лет назад в Петербурге уроженка Иркутска пришла в полицию и рассказала правоохранителям о новой жизни.



Женщина работала в ТСЖ "Софийская звезда". В 2009 году она таинственным образом исчезла и ее брат обратился в полицию. В августе женщину объявили в федеральный розыск, а спустя полгода следователи возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй "Убийство".



Накануне сотрудница ТСЖ рассказала о том, что бежала из Петербурга из-за долгов и нервного срыва. Она решила начать новую жизнь в Москве, не сказав ничего своим родственникам.



Беглянка решила наладить отношения с близкими в Петербурге.



Уголовное производство прекратили.