"Терем" медлит с трубой, в СНТ ждут дорогу - Геннадий Орлов провел прием граждан

В частности, главе администрации Выборгского района пришлось телефонным звонком поторопить главу управляющей компании "Терем" с установкой вододсточной трубы на Краснофлотской, 1а.

Глава администрации Выборгского района провел прием граждан по личным вопросам. Представители одного из выборгсих СНТ пожаловались Геннадию Орлову на проблемы с подъездной дорогой. Объект находится в ведении Гослесфонда, что значительно усложняет ситуацию: люди не могут решить ее уже 11 лет.

Встретил нас глава достаточно доброжелательно. Попытался вникнуть в нашу проблему и чем-то помочь. Давал нам подсказки. Единовременно решить эту проблему невозможно, она достаточно глубокая. Но мы пришли к каким-то моментам, которые помогут возможно. Наметили задачи по решению этой проблемы Ирина Кузнецова, председатель СНТ

А жительница дома № 1а на Краснофлотской пожаловалась на проблемы с водосточной трубой. Сотрудники УК "Терем" не могут решить ее уже несколько месяцев, вода хлещет женщине в окно.

Наш председатель Типанов не может сделать ее на протяжении 8 месяцев. Придумывает различные причины, но ничего не делает. Труба стоит рядом с окном, она согнутая, окно заливает. Все в окно. Хотя бы воронку эту сняли, а он не может снять Галина Дудина, жительница Выборга

Представители администрации позвонили председателю ТСЖ прямо во время приема. Предприниматель пообещал исправить нарушения до конца года.

Геннадий Алексеевич мне много помогал, и в этот раз, думаю, проблема решится Галина Дудина, жительница Выборга

Одной из серьезных тем для обращения стали льготы на выплаты по "мусорной реформе". Эксперты рассказали, кто может рассчитывать на меры соцподдержки в случае с ТКО, и как их правильно оформить.

Начат прием документов на компенсации и льготы по ТКО. Лицам старше 70 и 80 лет - 50 и 100 процентов. Хочу обратить внимание, федеральные льготники, уже получают эту льготу в составе ежемесячной компенсации. Региональные льготники тоже получают меры соцподдержки, она была проиндексирована. Доплата произведена в полном объеме. Также, кроме ежемесячной денежной компенсации на обращение с ТКО, существует предоставление ежегодной компенсации в виде государственной социальной помощи.Обратить за ней могут малоимущие семьи, те, у кого доход на члена семьи не превышает прожиточный минимум на дату обращения. Наталья Беленова, руководитель филиала "Центр социальной защиты населения ЛО"

Граждане должны предоставить документы не позднее 1 февраля 2020 года. Обращаться за компенсацией необходимо в ближайшее отделение МФЦ.

Видео: Piter.TV