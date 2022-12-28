"Сент-Луис" уступил "Торонто", у Бучневича и Тарасенко по ассисту

Игра закончилась со счетом 5:4.

"Сент-Луис Блюз" уступил "Торонто Мейпл Лифс" в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась с результатом 5:4 (2:1, 2:2, 0:1, 1:0) в овертайме. В составе команды победителей шайбы в ворота противников забросили на 3, 20, 26 и 36 минутах спортсмены Джастин Холл, Джон Таварес, Александр Керфут и Калле Йернкрок. Автором победного гола в овертайме стал на 65 минуте Вильям Нюландер. Оппоненты отличились на 8, 28, 30 и 46 минутах Калле Росен, Райан О"Райлли, Джастин Фолк и Джордан Кайру. Российские нападающие из "Блюз" Алексей Торопченко, Павел Бучневич и Владимир Тарасенко записали на свой счет по одной голевой передаче за игру. Их одноклубник Иван Барбашев не набрал никаких очков. Голкипер от "Торонто" Илья Самсонов отразил 30 бросков по воротам клуба из 34.

"Миннесота" обыграла "Виннипег", Капризов отметился передачей.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET

