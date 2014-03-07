"Миннесота" обыграла "Виннипег", Капризов отметился передачей

Игра закончилась со счетом 4:1.

"Миннесота Уайлд" обыграла "Виннипег Джетс" в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Российский нападающий Кирилл Капризов отметился одной результативной передачей в игре. Встреча состоялась в городе Виннипег и завершилась с результатом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) в пользу гостей ледовой арены. В составе клуба победителей шайбы в ворота оппонентов забросили на 6, 7, 29, 58 минутах матча спортсмены Джаред Сперджен, Матс Цуккарелло, Фредерик Годро и Самуэль Уокер. От их соперников на 11 минуте единственным голом отличился Пьер-Люк Дюбуа. Таким образом "Миннесота" одержала седьмую победу в последних восьми матчах тееущего сезона НХЛ.

Михеева признали второй звездой победного матча "Ванкувера" в НХЛ.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET