Михеева признали второй звездой победного матча "Ванкувера" в НХЛ

Российский форвард набрал за игру четыре очка.

Российского нападающего Илью Михеева признали второй звездой победного матча "Ванкувера Кэнакс" против "Сан-Хосе Шаркс", проводимого в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча между командами на ледовой арене Ванкувера завершилась с результатом 6:2 (2:1, 2:0, 2:1) в пользу хозяев. Со стороны клуба победителей шайбы в ворота соперников забросили на 5 и 53, 17, 25, 27, 58 минутах матча спортсмены Бо Хорват (оформил дубль), Элиас Петтерссон, Илья Михеев, Куинн Хьюз и Брок Бесер. От гостей дубль реализовал на 20 и 55 минутах Тимо Майер. Дополнительно форвард из России Михеев запомнился зрителям ледового поединка тремя результативными передачами. В общей сложности хоккеист набрал четыре очка за матч. Форвард "Ванкувера" и соотечественник Ильи Михеева Андрей Кузьменко отметился одним голевым пасом. Российские нападающие из"Сан-Хосе" Александр Барабанов и Евгений Свечников очков не набрали.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET