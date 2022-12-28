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"Вашингтон" уверенно обыграл "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ

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Игра закончилась со счетом 4:0.

"Вашингтон Кэпиталз" уверенно обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Ледовое противостояние состоялось на арене "Медисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке. Гости выиграли у хозяев стадиона со счетом 4:0. В ходе игры забросили шайбы в ворота оппонентов спортсмены Маркус Юханссон, Эрик Густафссон, Ларс Эллер и Конор Шири. Российский нападающий Евгений Кузнецов запомнился зрителям одной результативной передачей. В настоящее время столичный клуб находится на пятом месте в рейтинге Восточной конференции НХЛ с 44 очками. "Рейнджерс" расположился на седьмой позиции с 43 баллами.

Спортсмен Александр Овечкин стал вторым лучшим бомбардиром в истории НХЛ.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET

 

Теги: вашингтон кэпиталз, евгений кузнецов, нхл, нью-йорк рейнджерс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт, Хоккей,

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