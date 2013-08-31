Спортсмен Александр Овечкин стал вторым лучшим бомбардиром в истории НХЛ

Спортсмен оформил дубль и отметился голевой передачей.

В пятницу, 23 декабря, в США прошел матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. На ледовую арену вышли команды "Вашингтон Кэпиталз" и "Виннипег Джетс". Российский хоккеист Александр Овечкин получил звание второго лучшего бомбардира в истории НХЛ. Об этом сообщили в издании "Спорт-Экспресс".

Спортсмен оформил дубль и отметился голевой передачей. На счету хоккеиста 802 шайбы.

Первое место в рейтинге занял Уэйн Гретцки. За свою карьеру он забил 894 шайбы.

Ранее на Piter.tv: передача Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Детройт".

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