  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Спортсмен Александр Овечкин стал вторым лучшим бомбардиром в истории НХЛ
Сегодня, 12:33
197
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Спортсмен Александр Овечкин стал вторым лучшим бомбардиром в истории НХЛ

0 0

Спортсмен оформил дубль и отметился голевой передачей.

В пятницу, 23 декабря, в США прошел матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. На ледовую арену вышли команды "Вашингтон Кэпиталз" и "Виннипег Джетс". Российский хоккеист Александр Овечкин получил звание второго лучшего бомбардира в истории НХЛ. Об этом сообщили в издании "Спорт-Экспресс".

Спортсмен оформил дубль и отметился голевой передачей. На счету хоккеиста 802  шайбы.

Первое место в рейтинге занял Уэйн Гретцки. За свою карьеру он забил 894 шайбы.

Ранее на Piter.tv: передача Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Детройт".

Фото:  Pixabay

Теги: александр овечкин, лучший бомбардир нхл, спорт, хоккей
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии