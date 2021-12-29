"Сент-Луис" разгромил "Сиэтл", Бучневич забил шайбу

Встреча завершилась с итогом 5:0.

"Сент-Луис Блюз" разгромил "Сиэтл Кракен" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Российский нападающий Павел Бучневич забил шайбу оппонентам с передачи соотечественника Владимира Тарасенко. Выездная встреча завершилась для клуба с результатом 5:0.

Заброшенными шайбами в воротах оппонентов отметились на 6, 11, 21, 28 и 30 минутах спортсмены Тайлер Бозак, Брэйден Шенн, Павел Бучневич, Колтон Парайко и Джордан Кайру. В настоящее время хоккейный клуб "Сент-Луис" набрал 53 очка за 40 проведенных игр. Команда располагается на втором месте в таблице Западной конференции.

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