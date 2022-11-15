"Сент-Луис" обыграл "Колорадо" в матче НХЛ

Игра закончилась со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1).

"Сент-Луис Блюз" обыграл "Колорадо" Эвеланш" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра завершилась с результатом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) в пользу гостей. Встреча состоялась на ледовой арене города Денвер. В составе команды победителей шайбы в ворота оппонентов забросили на 34, 39, 41 минутах спортсмены Роберт Томас, Брэндон Саад и Джордан Киру. Российский нападающий из Блюз" Павел Бучневич запомнился зрителям двумя голевыми передачами. Его сокомандник и соотечественник Владимир Тарасенко отдал коллегам один голевой пас. Со стороны хозяев ледовой арены шшайбы забросили на 32 и 44 минутах Микко Рантанен и Арттури Лехконен. Голкипер из "Эвеланш" Александр Георгиев отразил 36 бросков по воротам.

Напомним, что таким образом "Колорадо" прервал собственную четырехматчевую победную серию в НХЛ. В следующем матче "Сент-Луис" встретится с "Чикаго Блэкхокс". Матч запланирован на 16 ноября. Днем позже "Колорадо" в гостях встретится с "Каролиной Харрикейнз".

Шайба Свечникова помогла "Каролине" обыграть "Чикаго".

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET