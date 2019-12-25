"Сент-Луис" обыграл "Аризону" в НХЛ

Результативными действиями отметились пятеро россиян.

"Сент-Луис" обыграл "Аризону" благодаря голам Бучневича, Костина и Барбашёва. В гостевом матче регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги клуб выиграл у противников со счетом 7:4. Результативными действиями отметились все пять российских спортсменов, принимавших участие в игре.

В составе команды победителей шайбы в ворота соперников забросили на 8, 32, 33 и 37, 35 и 36, 43 минутах Павел Бучневич, Джастин Фолк, Джордан Кайру (реализовал дубль), Клим Костин (дубль), Иван Барбашев. От"Аризоны" отметились на 6, 24, 46 и 49 минутах матча Клейтон Келлер, Лоусон Крауз, Кристиан Фишер, Илья Любушкин.

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко отметился голевой передачей. Его соотечественник Костин реализовал свой первый дубль в НХЛ. Спортсмен проводит в НХЛ третий сезон. На 19-й минуте матча Павел Бучневич ударил головой хоккеиста Крауза, за что получил штрафную карточку до конца встречи.

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