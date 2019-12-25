Нижегородское "Торпедо" обыграло "Автомобилист" в КХЛ

Матч закончился со счетом 4:3.

Нижегородское "Торпедо" обыграло "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Нижегородцы обошли екатеринбуржцев с результатом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1). Со стороны клуба победителей на 5 и 42 минутах матча реализовал дубль спортсмен Энди Миле. Также заброшенными шайбами отличились на 40 и 46 минутах Иван Чехович и Даниэль Заар.

Со стороны гостей заброшенные шайбы оказались на счету Стефана Да Косты, Сергея Шумакова и Брукса Мэйсека на 8, 24 и 45 минутах матча. Для "Торпедо" данная победа стала третьей подряд в сезоне КХЛ.

Две шайбы Якупова принесли "Авангарду" выездную победу над "Сочи".

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