"Невский проспект" и переход на "Гостиный двор" закрыли из-за бесхозного предмета

Пресс-служба метрополитена сообщает, что станцию метро "Невский проспект" закрыли на вход и выход. Также закрыт переход на "Гостиный двор".

В пятницу, 8 сентября, вечером не обошлось без закрытых станций метро. В 17.23 на вход и выход ограничили "Невский проспект". также для пассажиров недоступен переход на "Гостиный двор". В пресс-службе метрополитена утверждают. что причина в бесхозном предмете. Поезда следуют мимо станции без остановок.

Пассажиры дожидаются открытия станции у входа на улице. А также на соседних "Горьковской" и "Технологическом институте". Это создает неудобства, так как вечером пготок пассажиров увеличивается. Но так как станция центральная, можно быстро доехать до любой другой соседней станции.