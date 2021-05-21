"Миннесота" проиграла "Вегасу" в третьем матче плей-офф НХЛ

Игра закончилась со счетом 5:2.

"Миннесота" проиграла "Вегасу" в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Российский нападающий Кирилл Капризов набрал первое очко в рамках данного турнира. На выезде "Вегас" обошел противника со счетом 5:2. Отметились на 29 и 60, 36, 38, 58 минутах встречи спортсмены Марк Стоун (реализовал дубль), Патрик Браун, Райли Смит, Уильям Карлссон. У "Миннесоты" шайбы забросили в ворота соперников на 3 и 9 минутах Райан Хартман и Юэль Эрикссон Эк.

Форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов отдал голевую передачу. Нападающий стал лучшим бомбардиром и снайпером клуба по результатам дебютного сезона в НХЛ по итогам регулярного чемпионата. Ему удалось набрать 51 очко (за 27 голов и 24 результативные передачи) в 55 проведенных играх.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Вегаса". В следующий раз противники выйдут на ледовое покрытие 23 мая. Матч начнется в 03 часа по московскому времени в Сент-Поле.

Гол Капризова в овертайме помог "Миннесоте" одолеть "Анахайм".

Видео: YT / PRO Hockey