В Петербурге появится завод по производству двигателей

Соответствующее разрешение на строительство получило ООО "Хендэ Виа Рус".

В Петербурге к концу 2021 года появится завод по производству автомобильных двигателей. Соответствующее разрешение на строительство от петербургского Госстройнадзора получило ООО "Хендэ Виа Рус", сообщили в пресс-службе структуры 25 мая. Организация собрала весь пакет необходимых документов.

Известно, что завод построят на Левашовском шоссе. Предприятие займет несколько корпусов (производственного, испытания двигателей и других) и составит более 36 тысяч квадратных метров по площади.

Петербургский завод Hyundai будет работать в две смены до конца мая.

Фото: Piter.TV