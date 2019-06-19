Петербургский завод Hyundai будет работать в две смены до конца мая

На текущей неделе, с 26 по 29 мая, завод Hyundai в Петербурге планирует работать в две смены. Как отметили в пресс-службе предприятия, такой режим работы сохранится до конца мая, а о последующем графике завод сообщит позднее.
Ежедневно "Хендай" будет выпускать порядка 700 автомобилей для экспорта и отечественного рынка. Часть сотрудников завода по-прежнему трудится удаленно, а работники цехов соблюдают меры предосторожности по коронавирусу и пользуются средствами защиты.
Ранее мы рассказывали, что петербургский завод Toyota производит пластиковые щитки для лица.
Фото: Piter.TV
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