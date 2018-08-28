Петербургский завод Toyota производит пластиковые щитки для лица

Первую партию передали волонтерам и сотрудникам Роспотребнадзора.

Петербургский завод "Тайота" тоже не остался в стороне и решил помочь в борьбе с коронавирусом. Теперь на предприятии создают средств индивидуальной защиты – это пластиковые щитки для лица и маски. Об этом сообщили в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле.

В компании надеются, что созданные СИЗ помогут городу в борьбе с пандемией. Первую партию пластиковых щитков для лица отправили в Роспотребнадзор, а тканевые защитные маски – в Центр городских волонтеров.

Мы благодарим бизнес-сообщество за помощь городу. Справиться с этой непростой ситуацией мы можем, только действуя сообща, поддерживая друг друга поблагодарил компанию председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Кирилл Соловейчик

Ранее мы писали, что завод Toyota в Петербурге возобновил производство.

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