Петербургский завод Toyota производит пластиковые щитки для лица

Петербургский завод "Тайота" тоже не остался в стороне и решил помочь в борьбе с коронавирусом. Теперь на предприятии создают средств индивидуальной защиты – это пластиковые щитки для лица и маски. Об этом сообщили в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле.
В компании надеются, что созданные СИЗ помогут городу в борьбе с пандемией. Первую партию пластиковых щитков для лица отправили в Роспотребнадзор, а тканевые защитные маски – в Центр городских волонтеров.
Мы благодарим бизнес-сообщество за помощь городу. Справиться с этой непростой ситуацией мы можем, только действуя сообща, поддерживая друг друга
поблагодарил компанию председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Кирилл Соловейчик
Ранее мы писали, что завод Toyota в Петербурге возобновил производство.
Фото: pixabay
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