Добровольцы призывают направлять фотографии ветеранов ВОВ в единую базу, созданную представителями проекта.

"Бессмертный полк" пройдет в онлайн-режиме. Об этом сообщил журналисты "ТАССа" со ссылкой на представителей движения "Волонтеры Победы". Добровольцы пояснили, что памятную акцию придется организовывать в онлайн-формате из-за распространения пандемии коронавируса.

"Волонтеры Победы" уточнили, что шествие в виде трансляции покажут на более чем 200 видеоэкранах в Москве, сети кинотеатров OKKO и портале "Бессмертного полка". В настоящее время специалисты создают единую базу, в которой будут находиться фотографии участников ВОВ, а также их родственников. Заполнить форму для участия в событии можно на сайте "Бессмертного полка", а также на портале проекта "Банк памяти", через сервисы Mail.ru в приложениях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Напомним, что с 28 апреля по 9 мая добровольцы будут обрабатывать информацию, поступающую в базу. Ежедневный мониторинг необходим, чтобы исключить провокационные снимки и данные, порочащие память ветеранов.

В Выборге обсудили новый формат мероприятий ко Дню Победы.